波瑠と川栄李奈がダブル主演する10月10日スタートのドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、筒井真理子、利重剛ら7名の出演が発表された。筒井は波瑠演じる薫の母親役、利重は名門私立・柳和学園小学校の校長役を演じる。【写真】波瑠×川栄李奈、10月期ドラマ『フェイクマミー』でW主演！禁断の“母親なりすまし”からはじまる物語本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なり