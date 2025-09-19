若者に“人生を動かす本”との出会いを届けようと、兵庫県は、移動式図書館「兵庫県 旅するキッカケ文庫」の運用を20日(土)からスタートさせる。県ゆかりの著名人らが選んだおすすめの本を専用のバスに積み込み、2026年3月まで県内各地を巡回する企画。県が進める「若者・Z世代応援パッケージ」の一環で、県担当者は「本との出会いによって将来の選択肢を増やしたり、新たな可能性に気付く“キッカケ”になれば」とねらいを語る