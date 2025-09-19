フェイエノールト渡辺剛、元ボスニア代表アフメドジッチとのコンビで大活躍オランダ1部フェイエノールトは現地時間9月17日、第5節でフォルトゥナ・シッタートと対戦。FW日本代表FW上田綺世の先制点などで2-0の勝利を収めた。チームを率いるロビン・ファン・ペルシー監督は日本代表DF渡辺剛と元ボスニア・ヘルツェゴビナ代表DFアネル・アフメドジッチの新センターバック（CB）コンビを「20年一緒にプレーしているよう」と絶賛した