あなたは読めますか？広島県の難読地名「三次」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【A】答えは、【A】の「みよし」でした。広島県北東部に位置する三次市は、江の川などの川が合流する豊かな自然に恵まれた地域です。秋から冬にかけては盆地全体を覆う「霧の海」の幻想的な絶景を、高谷山展望台から一望できます。さらに、450年以上の歴史を誇る伝統漁法「三次の鵜飼」の地区としても知