ロシア極東カムチャツカ半島ペトロパブロフスク・カムチャツキー沖で19日午前3時58分ごろ（日本時間）、マグニチュード（M）7．8の地震が発生したと、ロイター通信が米地質調査局（USGS）を引用して報じた。ロシア科学アカデミー地球物理研究所もカムチャツカ半島沿岸でM7．2の地震が発生したと伝えた。震央は北緯53．38度、東経159．92度で、震源の深さは123キロ。カムチャツカ州のソロドフ知事はテレグラムで「半島東部の海岸に