近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。年齢とともに現れ方が次々に変わっていく湿疹に悩まされていた赤ちゃんが、幼児期に気管支ぜんそくとなり、成長とともにアレルギー性鼻炎や花粉症にかかる