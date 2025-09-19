ひっそりとした路地に立つ台湾茶芸館「時光舎」「時光舎」があるのは、阪急大阪梅田駅から急行で18分、阪急池田駅から北へ徒歩3分ほどの場所。駅北側からすぐの商店街「サカエマチ1番街」を進み、婦人服店の脇にある路地を入ったところです。店主の福中宏明さんがお店をはじめたのは2017年のこと。ホテルの広東料理店で料理の仕事に邁進しながら、プライベートでも香港などに赴き長期滞在して腕を磨いていたときに、台湾で出会った