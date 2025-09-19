劇的な幕切れに、誰もが息をのんだ。将棋の第73期王座戦五番勝負第2局が9月18日、神戸市の「ホテルオークラ神戸」で行われ、伊藤匠叡王（22）が藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に逆転勝利を飾った。挑戦者が見せた鮮やかな逆転術には、解説陣も脱帽。勝因となった“銀引き”の一手を絶賛した。【映像】「勝因」となった“銀引き”の一手藤井王座の先勝で迎えた第2局は、角換わりの出だしから激しい攻