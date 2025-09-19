歌手未唯mie（67）が18日、東京・目黒のブルースアレイ・ジャパンで「未唯mie Live 2025『Autumn Light 2』」を開催した。ピンク・レディー時代のヒット曲「サウスポー」や新曲「Never Did I Stop Loving You」などアンコールを含め全11曲を熱唱した。オープニングから「サウスポー」「乾杯お嬢さん」「カルメン'77」とピンク・レディー時代のヒット曲を3連続披露。未唯は「オータム（秋）と題しておりますけど、全然しっとりして