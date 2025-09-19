エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が19日、X（旧ツイッター）を更新。自身に関する噂に言及した。フィフィは「私がフリーメイソンという噂をたてている人がいますが、何年か前にYouTube動画の取材で訪問しただけです。妄想が過ぎます」と書き出した。そして「気になるならフリーメイソンの東京ロッジに問い合わせしたらいいです。取材に行った時の事を覚えている方もいるでしょう。ちなみにフリーメイソンは女性が会員にはな