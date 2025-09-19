リゾナーレ熱海は、「海のいきものハロウィン」を10月1日から31日まで開催する。開催は5回目で、今年は新たに相模湾に生息する金目鯛をイメージした魔女と、魔女の家が登場する。その他、魔女からイベント限定のお菓子をもらったり、海にちなんだ20種類の仮装を身にまとって写真撮影を楽しんだり、海の世界に入り込んだ気分を味わうことができる。会場は相模湾を表現した吹き抜け空間「アクティビティラウンジ」を、海のいきものを