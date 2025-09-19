９月17日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の第１節で、韓国の蔚山が中国の成都蓉城とホームで対戦。２―１で勝利を飾った。この試合で、成都のファンから水の入ったペットボトルが投げ込まれたようだ。韓国メディアが憤慨している。『SPOTV NEWS』は「無礼なマナー違反だ」と糾弾。「蔚山が決勝点を決めたまさにその時、成都のアウェースタンドからペットボトルが飛んできた」と伝えた。