突然ですが、「レジ」が何の略か知っていますか?意外と答えられない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「キャッシュレジスター」でした！スーパーやコンビニ、飲食店でおなじみの「レジ」。実はこれ、英語由来の略語で正式名称はキャッシュレジスター。「register」は「記録する」「登録する」という意味。お金を記録する機械＝「キャッシュレジスター」が短くなって「レジ」になりました。次回の難解略語もお楽しみに