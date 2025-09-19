この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。主人公のナナちゃんママが幼稚園で出会ったママ友との関係に悩みながらも、最終的に自分との価値観の違いを伝え、距離を置くまでを描いています。子どもを介して知り合った保護者同士のつながりでは、気が合わなくても子ども同士の関係が悪くなることを恐れて、距離を置きづらい場合もありますよね。しかしそんな微妙な