1994年に愛知県で起きたいじめ自殺事件を30年がかりで追った、924ページの大著『see you again』は、もちろんその外観も異様だが、闇に葬られかけていた事実を次々に引きずり出してみせる著者・小林篤氏の取材力にこそ、読む者は圧倒される。では小林氏と同じく、「取材してものを書く」ことを仕事をしている人には、その取材ぶりはどのように映っているのだろうか。かつて小林氏が記事を執筆していた月刊誌『現代』でも健筆をふる