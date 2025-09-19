高級寿司店の価格が高騰している。背景には何があるのか。値決めのコンサルティングサービスを手掛ける「プライシングスタジオ」代表の高橋嘉尋さんは「かつては2〜3万円でも『高い』と言われたが、いまや4〜5万円が当たり前となっている。背景には、単なる原価上昇ではなく“お金を出しても手に入らない席”という希少性がある」という――。写真＝iStock.com／Chadchai Krisadapong※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Cha