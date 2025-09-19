【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円04銭円安ドル高の1ドル＝147円95銭〜148円05銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1778〜88ドル、174円36〜46銭。米長期金利の上昇に伴い日米の金利差拡大が意識され、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。