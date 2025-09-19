「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）横綱審議委員の女優・紺野美沙子がパープル系のワンピースに同系色のカーディガンを羽織り、他の横審メンバーとともに升席に座って熱視線。女優・秋野暢子も白いトップスで中段付近で観戦する姿がみられた。向正面の砂かぶり席でオーラを放っていたのは、モデル・黒田知永子（６４）。斜め前には相撲好きで知られる作家で、メディア出演も多い岩下尚史さんが和装で座っていた