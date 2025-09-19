上海の外食市場で、日本の大手チェーンが次々に攻勢をかけている。まだ正式なリリースは出てないが、年内に「スシロー」が上海に3店舗を同時オープンすることが分かった。9月12日、筆者は実際に出店予定の3つのモールに足を運び、工事予定の囲いを確認してきた。囲いには揃って「あと3ヵ月後にオープン」とある。たぶん12月だろう。そして、そのうちの1店舗は、龍之夢中山公園というモールの7階にあったが、なんと同じフロアに「は