自動車大手のスズキが地元浜松市から受け取った43.5億円の補助金を巡る裁判が佳境を迎えた。ジャーナリストの小林一哉さんは「生前、鈴木修氏は『補助金はもらったことがない』と豪語していた。彼は自分の会社が補助金を受け取っていたことを本当に知らなかったのではないか」という――。■鈴木修も巻き込まれた「43億円裁判」スズキ自動車（本社・浜松市）の相談役・鈴木修氏が昨年12月25日に94歳で亡くなってから、1年近く経つ