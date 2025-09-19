Qceptionのにおいセンサー心臓部のチップ＝同社提供 ある種の病気は特有のにおいを伴うことが知られている。糖尿病患者の尿は甘いにおいがするという。においから体の異変をつかもうという発想は古くからあり、「嗅診（きゅうしん）」と呼ばれた。しかし、医師の経験や主観に頼る手法はあいまいで廃れた。その嗅診が今、最先端の技術でよみがえっている。異変を捉えるのは人間の鼻ではなく、超小型の高感度センサーだ。