会場外には写真撮影やサインを求める人が詰めかけ、現場は一時騒然となったが、ウィンター以上に注目を集めていたのは、彼女の背後を歩くボディーガードと見られる人物だった。【写真】〈周囲の視線を独占！〉“セクシーすぎるボディーガード？”「ハリウッド俳優のようだ」ひときわ目立っていた存在感aespaは、2020年に韓国の大手芸能事務所「SMエンタテイメント」からデビューしたK-POPグループ。日本国籍を持つジゼル（24）