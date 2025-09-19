テレ東では、前半9月23日(火)深夜24時45分〜深夜1時15分／後半9月30日(火)深夜24時30分〜深夜1時で即“今日”型トークバラエティ、「即今日話(そっきょうばなし)-今日の出来事だけのトークバトル-」を放送します。【動画】気になるゲストを招き素顔に迫る、あのちゃんMCの深夜音楽トークバラエティ！披露するのは、収録当日の深夜0時以降に起きた「今日の出来事」と「その証拠」という、テーマは“1日の中で起きた事”限定の過酷ト