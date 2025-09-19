＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】あの炎鵬を…18歳の新鋭力士に館内どよめき元幕内の幕下三十一枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、18歳の新鋭力士に翻弄されて敗れ、今場所初黒星を喫した。まさかの結末に館内からは悲鳴が上がるも、新鋭力士の活躍に「これは強い」「すぐ上がってきそう」と期待の声も相次いだ。前頭四枚目まで上り詰めた実力者が新鋭力士に翻弄された。大怪我のため6場所連続全休、一時