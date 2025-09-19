タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜後11：00）が、19日に放送される。今回のゲストは、映画「風のマジム」で主演を務めている俳優・伊藤沙莉。伊藤が5年前に番組へ出演した時には、MCの笑福亭鶴瓶は実家を訪問して母・伯母・姉夫婦に取材をしており、その後日談などが番組冒頭では語られる。【写真】舞台の取材会で…となり同士に並んでいた伊藤沙莉＆蓬莱竜