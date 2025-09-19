将棋の藤井聡太七冠が王座戦五番勝負第2局に敗れました。 【写真を見る】「指し手の精度が急激に…」藤井七冠敗れる王座戦第2局次の第3局は今月30日名古屋で開催 3連覇を目指す藤井七冠が同学年の伊藤匠叡王の挑戦を受ける王座戦五番勝負。 ここまで1勝の藤井七冠が迎えた第2局はきのう神戸市のホテルで行われました。 藤井七冠は激しい攻防の末116手で敗れ、対戦成績は1勝1敗となりました。 藤井七冠「残り時間が少なく