静岡県伊東市が大きく揺れている。田久保眞紀市長の経歴を巡る問題が、市民や議会を巻き込む大きな混乱に発展した。この状況の中、一部で奇妙なうわさが囁かれている。「田久保市長が批判されるのは、市長が進める政策を妨害しようとする海外勢力の陰謀だ」という主張である。この陰謀論は、問題を非常に単純な対立の構図に落とし込む。しかし、事実は本当にそれほど単純なのだろうか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健