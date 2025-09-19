＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック事前情報◇18日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞7月に14歳になったばかりのアマチュア、岩永梨花（兵庫・塚口中2年）がツアーデビューする。コース入りした16日に18ホールをラウンドし、翌日はアウトの9ホールをしっかりチェック。コースの印象を尋ねると「距離が長いです」と苦笑いし、「調子はあまりよくないけど、耐えるゴルフをして予選を