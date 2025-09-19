ぐったりするような夏の暑さが一段落し、この時期、気になる人が多くなるのが抜け毛です。実は、抜け毛や薄毛の不安を抱えているのは男性だけではありません。原因や対策について、専門家に話を聞きました。 街の皆さんに頭皮や髪の悩みについて伺うと、抜け毛を心配する声が聞かれました。■街の人「シャンプーのあとリンスする時、とかしている時にめっちゃ付いちゃう。それがやばい。すぐ排水口も詰まっちゃう。」「す