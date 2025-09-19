◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日はカーショーが今季限りで現役を引退すると発表。衝撃が残る中、大谷は通算２２２勝のレジェンド左腕にささぐ３試合連発の５２号を狙う。ジャイアンツ先発はエース右腕ウェブ。今季