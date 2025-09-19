マイアミのメッシ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】サッカーのアルゼンチン代表FWメッシが、所属する米プロリーグMLSのマイアミと契約延長に近づいていると18日、AP通信が伝えた。交渉は最終段階で、少なくとも2026年はチームに残り、複数年の延長もあり得るという。38歳のスター選手は23年にパリ・サンジェルマン（フランス）を退団し、マイアミに加入。今季はここまで21試合の出場で20点を挙げている。アルゼンチン