４日に３７歳の誕生日を迎えた、タレントの重盛さと美が１６日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「ギャル盛さん」とつづり自撮りを投稿。金髪でカラコンを装着し、白と黒のチューブトップ姿で舌を出すポーズを取る様子を複数枚披露した。この投稿にファンからは「ギャル盛最高すぎます」「ビジュ良すぎ」「可愛さが反則」「小悪魔な感じでスキ」「人は歳を重ねると若返るのか、、、？」といったコメントがあ