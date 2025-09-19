俳優の佐藤健が１６日付で自身のＳＮＳを更新。人気俳優とのツーショットを公開した。「Ｔｅｂａｓａｋｉ」とつづり、豪快にかぶりつく様子やカメラ目線の写真を投稿。また、腕を組む自身と、サングラスをかけ、笑顔でピースをする城田優との２ショットを複数枚披露した。この投稿にファンからは「手羽先って、こんなカッコよく食べられるんですね」「ノックアウトされました」「バッキバキの目が最高」「こんな素敵な顔で見