【ニューヨーク共同】サッカーのアルゼンチン代表FWメッシが、所属する米プロリーグMLSのマイアミと契約延長に近づいていると18日、AP通信が伝えた。交渉は最終段階で、少なくとも2026年はチームに残り、複数年の延長もあり得るという。