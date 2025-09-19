＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】30歳力士の“お手本過ぎるおじぎ”幕下30歳力士の“お手本過ぎる”おじぎに称賛の声が集まった。深々と頭を下げるその姿に、「ほんといい」「何て丁寧なお辞儀…」と感嘆の声のほか、「営業マンの鏡」「見習いたい」と敬意を寄せるコメントも相次いだ。注目を集めたのは幕下三十八枚目・魁勝（浅香山）。元大関・魁皇の浅香山親方が師匠の魁勝は、これまでも丁寧な