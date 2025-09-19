【ボストン＝中根圭一】人々を笑わせ、考えさせる優れた研究を顕彰するイグ・ノーベル賞の授賞式が１８日（日本時間１９日）、米ボストン大で開かれた。今年は黒いウシにシマウマ模様を付けて「シマウシ」にするとアブなどの吸血昆虫をよける効果があることを発見した日本の研究チームが「生物学賞」を受賞した。受賞したのは、農業・食品産業技術総合研究機構の児嶋朋貴・任期付研究員（４１）らのチーム。イグ・ノーベル賞は