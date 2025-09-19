女優の芳根京子が１１日付で自身のＳＮＳを更新。思い出ショットを公開した。「夏の思い出。だいぶ時間が経ってしまっていますが、今年の夏は人生初の長岡花火大会へ行ってきました」と投稿。花火を楽しむ自身の後ろ姿や、日本らしい風景をバックに、トマトにかぶりつく様子などを複数枚披露した。この投稿にファンからは「美味しそうに食べてるお顔がサイコー」「天使だー」「赤インナー可愛い」「自然体がステキ！」「とと