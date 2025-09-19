【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月19日21時からテレビ朝日にて『ミュージックステーション』が放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 XG「GALA」Creepy Nuts「Mirage」「眠れ」Da-iCE「CITRUS」「ノンフィクションズ」Number_i「Numbers Ur Zone」HANA「BAD LOVE」森山直太朗「あの世でね」※アーティスト名五十音順 ■ビルボード「世界でヒットしている日本の楽曲」で史上初の