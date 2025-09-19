◇陸上世界選手権東京大会第6日（2025年9月18日国立競技場）男子400メートル決勝が行われ、日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（23＝富士通）が44秒62を記録し、この種目で日本勢過去最高となる6位に入った。過去の最上位は、1991年東京大会の高野進の7位。34年の時を経て、新たな歴史を刻んだ。スポニチ本紙評論家の高野進さん（64）は、この日の決勝を国立競技場で生観戦。終盤に猛追した中島を称えた。「“こうな