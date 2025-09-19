俳優雀士が今期初登板、大物手の成就でファンを魅了した。「大和証券Mリーグ2025-26」9月18日の第1試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップ。南場の親番でリーチをツモアガると、僥倖の裏ドラ3枚で親倍満が仕上がった。【映像】これぞ会心の一撃！萩原聖人、逆転のドラ6倍満が決まった瞬間この試合は東家から萩原、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、BEAST X・東城りお（