鹿児島県南九州市の茶農家＝2025年3月茶葉を製品に仕上げる前の「荒茶」生産量で初の日本一となった鹿児島県を擁する九州で、販路拡大の動きが活発化している。宮崎県や福岡県も上位に入ったのを好機に、日本食ブームなどで伸びしろが大きい欧米やアジア市場を狙う。米国の関税引き上げが影を落とすが、逆境に負けず、味の良さをはじめとした付加価値の高さを生かして売り込む戦略だ。（共同通信＝渡具知萌絵）「鹿児島の茶は