「ゲゲゲの鬼太郎」のキャラクターをあしらったラゲッジタグ鳥取県境港市の境港観光協会は、故水木しげるさんの漫画「ゲゲゲの鬼太郎」のキャラクターをあしらったラゲッジタグの販売を始めた。ヒノキを加工したもので、バッグなどに取り付ける。同協会のオンラインストアや市内の観光案内所で購入できる。境港市は水木さんの出身地。図柄は鬼太郎、目玉おやじ、ねこ娘、ねずみ男の4種類で、価格は660円。革製のひもが付いてお