色鮮やかにきらめく「ステンドグラス細工のランプ」を注文すると、画像とは大違いの“粗悪品”が届くトラブル”。番組には購入者からの“落胆の声”が次々と寄せられている。購入者「はらわたが煮えくり返る」煌びやな「ステンドグラス製の象」とは似ても似つかない別物が届いたというトラブルに続き…“ステンドグラス細工”の購入者：プードルと黒猫とハスキー。3種類ですね。“粗悪品”ですよね。全然色も違うし、すごい雑でし