警察によりますときのう午後6時ごろ、愛知県清須市の信号のない交差点で乗用車2台が衝突し、そのはずみで1台が横転し、住宅の塀にぶつかりました。 【写真を見る】警察「適正な追跡」パトカーから逃走中の車が出合い頭に車と衝突し横転 住宅の塀にぶつかる愛知・清須市 車を運転していた、あま市に住む会社員の29歳の女性は肩や腰を打撲しました。 この事故の前、警察が信号無視をする乗用車を見つけ、サイレンをならし