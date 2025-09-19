学習塾のトイレで生徒を盗撮したとして47歳の塾経営者の男が逮捕されました。 【写真を見る】塾の経営者（47）が16歳未満の女子生徒をトイレで盗撮か岐阜・大垣市 警察によりますと逮捕された岐阜県大垣市の学習塾経営、櫻井勝容疑者47歳は、先月、自身が経営する大垣市内の学習塾のトイレの床においた掃除用具の中に小型カメラを設置し16歳未満の女子生徒3人を盗撮した疑いがもたれています。 調べに対し容疑を認めていると