◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(18日、神宮球場)ヤクルトの山田哲人選手が、12年連続の2桁本塁打となる第10号ソロホームランを放ち、史上49人目の1000得点を達成。ヒーローインタビューでその喜びを語りました。NPB史上唯一のトリプルスリーを3度記録するなど、ここまでのプロ15年間で打率.276、308本塁打、910打点、198盗塁の通算成績を残してきた山田選手。6番セカンドで10試合ぶりにスタメン出場すると、2回の第1打席