女優の戸田恵梨香（37）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントのフォトコールに、計6億円超のジュエリーをまとって登壇した。胸元にはプラチナ、ダイヤモンドがあしらわれた約5億2000万円のネックレス。耳元には1億円超のイヤリングがきらめき、総額は計6億2238万円相当。ゴージャスなジュエリーに加え、右腕があらわになったドレスでスレンダーな体形がいっそう際立ち、戸田がひときわ存在感を放