【マクドナルド】の秋といえば、やはり「月見」シリーズ。今年は月見バーガーが8年ぶりのリニューアルで注目を集めていますが、注目すべき商品はそれだけではありません。パイやシェイクにも新作が登場し、食後のスイーツまで楽しめるラインナップを展開しています。そこで今回は、味もパッケージも◎ な「新作サイドメニュー」を紹介します。 今年の月見パイにはバターがプラス