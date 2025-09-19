とある子猫の鳴き声が可愛すぎると話題になっています。動画には「こんなん可愛すぎて外行けなくなる」「な、なんだこの可愛い子」「なんとも可愛い鳴き声！」等のコメントが寄せられ、36.6万回再生されているようです。 【動画：『ニャアーーーーー』と全力で鳴いてきた子猫→思わず笑ってしまった次の瞬間…】 子猫のロイくん TikTokアカウント「ロイとブラン」に投稿されたのは、茶トラの子猫