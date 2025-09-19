タレントの加護亜依（37歳）が、9月18日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。賞レース優勝芸人と「小学校の同級生」で、先日、25年ぶりに再会したと語った。この日、ゲストの加護は、「芸能界で仲良い人いる？」と聞かれ、「（トラブルを起こした結果）みんな結構離れましたよ」とコメント。そうした中でも、仲良くしているのは「最近仲良いのは、（グラビアアイドルの）篠崎愛ちゃんとか」と